Treta com os pais e ação contra gravadora: o imbróglio de Larissa Manoela

André Luiz Frambach foi apontado como o pivô do rompimento de Larissa com os pais. A relação de André com os sogros começou a azedar depois que Larissa decidiu tomar as rédeas de sua vida financeira e cuidar de seu empresariamento. O desejo da atriz em cuidar dos próprios negócios não foi aprovada pelos pais, e a culpa caiu no nele.

A família Frambach na praia com Larissa Manoela Imagem: Reprodução/Instagram

Carta aberta e exposições

Silvana e Gilberto confirmaram o rompimento com a filha em uma carta aberta divulgada nas redes sociais. Larissa deu sua versão ao Fantástico e revelou que não tinha controle de suas finanças. Ela contou que já precisou pedir um pix para seu pai antes de comprar milho na praia.

A atriz disse que abriu mão de R$ 18 milhões e expôs conversas com a família. Em uma delas, na noite de Natal de 2022, Silvana diz para a filha esquecê-la. Em resposta, Silvana rebateu as acusações da filha em entrevista ao Fofocalizando.

A mãe da atriz disse não se considerar controladora ou narcisista. "Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, amor e cuidado. Se eu pequei, foi por excesso", disse, em entrevista ao Fofocalizando.