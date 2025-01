Direto de 'Borgen': Trump imita arte ao ameaçar tomar Groenlândia

Em outro momento da série, a primeira-ministra também vive uma tensão com o presidente dos EUA. Após um repórter descobrir que a CIA está usando uma base aérea na Groenlândia para transportar prisioneiros afegãos, causando um escândalo no país, o presidente americano cancela uma visita a Copenhague alegando um conflito de agendas.

Após as ameaças de Trump, a primeira-ministra da Dinamarca já disse que a "Groenlândia não está à venda". "Não acho que seja um bom caminho lutar uns contra os outros com meios financeiros quando somos aliados e parceiros próximos", disse Mette Frederiksen.

Groenlândia é um território estratégico e já foi invadida pelos EUA no passado. Maior ilha não continental do mundo, tem presença do militar dos EUA até hoje, ainda que o país tenha desocupado o local no fim da Segunda Guerra Mundial. Além disso, é um lugar propício para exploração mineral e de petróleo.

As quatro temporadas de Borgen estão disponíveis na Netflix.