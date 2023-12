Pais de Larissa Manoela souberam de casamento por fotos nas redes sociais

Silvana Taques e Gilberto Elias, pais de Larissa Manoela, ficaram sabendo do casamento da filha por meio das redes sociais. Ela oficializou a relação com André Luiz Frambach no último domingo (17).

Em entrevista ao gshow, o advogado dos pais afirmou que eles não foram convidados para a cerimônia. Larissa fez uma festa privada em sua mansão.

Os pais não estavam entre os convidados. "Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse", disse o advogado.