Fãs de Lady Gaga denunciam invasão e caos na área PCD do show em Copacabana

Gaga deverá subir ao palco às 21h45. A transmissão começa às 21h15 com o "esquenta" no Multishow e no Globoplay, e após a novela "Vale Tudo", na Globo.

Lady Gaga fará um mega show nas areias de Copacabana como parte do evento Todo Mundo no Rio. O evento começou ano passado com show de Madonna e deve se tornar praxe no Rio de Janeiro como forma de atrair turistas para a cidade.

Prefeitura do Rio espera um público superior a 1,5 milhão de pessoas para ver Lady Gaga. A apresentação de Madonna levou cerca de 1,6 milhão de fãs para Copacabana.