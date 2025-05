Fugitivo da UTI: Fã da Lady Gaga abandona hospital em SP para ir em show

Victor Silva, fã de Lady Gaga desde 2012, decidiu se dar alta do hospital em que estava internado na UTI, em São Paulo, apenas para não perder o show gratuito da artista no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Até a última quinta-feira, Victor ainda estava internado e precisava ficar em observação após tomar um remédio que não deveria. "Eu não podia perder, já estava com o hotel, passagem, tudo pronto. Tive um pequeno problema, tive uma intoxicação por um remédio que eu não poderia tomar. Eu estava na UTI, e não queriam me liberar de jeito nenhum. Queriam que eu ficasse em observação, para ver se estava tudo ok", contou em entrevista à CBN.

Mesmo debilitado, o fã da artista escolheu sair do hospital por conta própria, o que fez com que ele assinasse alguns termos de responsabilidade. "Como eu estou há mais de 13 anos esperando esse momento, eu não podia perder de novo. Simplesmente assinei o termo para fugir do hospital, para me liberarem".