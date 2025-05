Antes do show de Lady Gaga, Ewbank posa de biquíni e usa eletroestimulantes

Em uma sequência de poses com um biquíni com estampas floridas e quadriculadas, Ewbank ainda mostrou que ela estava fazendo um tratamento com eletroestimulantes. Nos comentários, alguns seguidores se mostraram curiosos para saber a finalidade dos eletrodos colados no abdômen.

Giovanna fez questão de esclarecer aos fãs que os eletroestimulantes ajudam a aliviar as dores que sente em sua coluna. "São eletroestimulantes para fortalecer a musculatura pra minha coluna", começou explicando.

A artista ainda relatou que após engravidar de Zyan começou a sentir uma forte dor. Fiquei mais de um ano com dor na coluna depois da gravidez, eu e tinha duas saídas, fortalecer a musculatura pra que minha coluna não sofresse ou operar. Escolhi a primeira opção, e esses elétrons ajudam muito!", garantiu ao responder um seguidor nos comentários.