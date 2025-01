Mulher Fitness Perfeita diz que homens com barriga fazem mais sucesso

A influenciadora Karol Rosalin, 25, disse que homens com barriga saliente fazem mais sucesso entre as mulheres.

O que aconteceu

Karol Rosalin foi eleita pela inteligência artificial como a mulher com o corpo fitness mais perfeito. A análise foi feita pela revista Playboy da Austrália.

Em entrevista ao veículo, a influenciadora brasileira contou que gosta de homens com 'corpo de pai de família'. "Para mim, o 'dad bod' tem seu charme. Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos".