Brunna celebra 8 anos com Ludmilla se declara à esposa: 'Infinito'

Brunna Gonçalves, 33, se declarou à sua esposa, Ludmilla, em publicação feita hoje nas redes sociais.

O que aconteceu

A dançarina publicou uma montagem de fotos ao lado da esposa e celebrou. "8 anos de muitos que estão por vir junto do amor da minha vida. Muito orgulho da nossa história e da família linda que estamos formando. Te amo do tamanho do infinito."

Brunna está à espera de Zuri, primeira filha do casal. A gravidez foi anunciada em novembro de 2024.