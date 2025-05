Com preços elevados, fãs fazem bate e volta para show de Lady Gaga no Rio

Já faço esse tipo de excursão há dois anos e é bem mais em conta. Bancar hospedagens, mais passagem de avião, além de alimentação, ficaria caríssimo. Yan Souza

Show atrai fãs de todo o país

Desde que a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou o show de Lady Gaga nas areias de Copacabana, a busca por passagens e hospedagens ao Rio teve aumento significativo no período marcado para a apresentação. Com a alta demanda, mesmo em uma época de baixa temporada, os preços aumentaram bastante, principalmente em hotéis e passagens aéreas.

Fãs recorreram a plataformas de hospedagens, como Airbnb e Booking, que têm os preços mais em conta, para estadia no Rio, mas foram surpreendidos com cancelamentos inesperados. Anfitriões, de olho em preços mais lucrativos, cancelaram reservas de forma unilateral e passaram a ofertar a mesma hospedagem por até o dobro do valor. As plataformas dizem punir esse tipo de comportamento, enquanto o Procon-RJ afirmou monitorar essa prática abusiva, que pode acarretar punições às empresas.

Lady Gaga se apresenta neste sábado em Copacabana. A artista deverá se apresentar para um público de 1,6 milhão de pessoas, naquele que deverá ser o maior show de sua carreira.