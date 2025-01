Lula exalta Fernanda Torres pelo Globo de Ouro: 'Orgulho do Brasil'

O presidente Luis Inácio Lula da Silva se juntou à celebração pela vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, exaltando a atriz em uma postagem no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

Pouco após a vitória de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz em filme de drama, Lula fez uma publicação para elogiar a atriz. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres."