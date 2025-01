Chico Barney: popularidade de Fernanda Torres pode ser a salvação do Oscar

Fernanda Torres conquistou um feito inédito para o cinema brasileiro ao vencer a categoria de melhor atriz de filme de drama no Globo de Ouro. O prêmio é um reconhecimento por sua interpretação de Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui". A vitória esquenta as possibilidades do longa no Oscar 2025, e isso foi assunto no Central Splash desta segunda-feira (6).

Chico Barney comentou sobre o engajamento nas redes sociais que a vitória de Fernanda causou. O público brasileiro chegou a criar um CPF para a britânica Tilda Swinton, que celebrou com aplausos em pé o momento da brasileira.

Agora, com a vitória de Fernanda, os brasileiros esperam que ela tenha chances no Oscar. A premiação acontece no próximo dia 2 de março, e os indicados serão divulgados em 17 de janeiro.