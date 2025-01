Fernanda Montenegro vibra com vitória de Fernanda Torres em vídeo

Assim, caso Torres acabe ganhando o Oscar, será como justiça pela mãe. No passado, Fernanda Montenegro acabou perdendo no Globo de Ouro e também no Oscar, portanto a jornada da filha ganha ainda mais importância.

