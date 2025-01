Tom Cruise devolveu troféus do Globo de Ouro após escândalo de racismo

Os olhos do cinema mundial estão voltados ao Globo de Ouro 2025, que acontece neste domingo (5). No entanto, a relação de artistas com a HFPA (Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, da sigla em inglês) —responsável pela cerimônia— esteve conturbada recentemente. Tom Cruise chegou a devolver três estatuetas.

O que aconteceu

Em 2021, houve um escândalo envolvendo a organização, quando uma matéria do Los Angeles Times revelou que não havia nenhum votante negro na premiação. À época, a HFPA era formada por 87 jornalistas de vários países do mundo. Além disso, foi revelado que muitos dos jornalistas integrantes da organização recebiam "mimos" de estúdios —uma forma antiética de tentar influenciar votos na premiação.

Tom Cruise decidiu então devolver seus três troféus conquistados ao longo dos anos. Segundo o site Deadline, ele enviou à HFPA os prêmios de melhor ator conquistados por "Jerry Maguire: A Grande Virada" (1996) e "Nascido em 4 de julho" (1989), assim como o prêmio de melhor ator coadjuvante por "Magnólia" (1999).