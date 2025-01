De 'Vale Tudo' às tramas religiosas: veja as novelas que estreiam em 2025

Novas versões, continuações, temáticas religiosas e voltadas ao streaming. Essas são algumas das apostas para as novelas em 2025. "Vale Tudo", da Globo, com certeza é uma das mais esperadas, mas também tem muitas outras para ficar de olho no decorrer do ano.

Novelas da Globo

"Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista na Globo para 31 de março de 2025, na faixa das nove. O remake da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibida originalmente em 1988, deve ficar no ar até 17 de outubro. A autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje.