Graciele revela 'grude' de Zezé Di Camargo com a filha: 'Lindo de ver'

Sobre o parto, Graciele revelou que fez cesariana para dar à luz. "Mesmo sentindo contrações, tivemos que fazer cesária. Depois vou falar mais sobre isso".

Nascimento no Natal. A criança veio ao mundo na manhã do dia 25 de dezembro e os papais mostraram os primeiros registros para os seguidores. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus".