Em luto pelo filho, Torloni enfrentou cena 'difícil' em 'A Viagem'; veja

Eu estava vivendo fora do país, numa espécie de retiro, porque meu filho tinha morrido há muito pouco tempo. Fui apresentada à doutrina espírita nessa época [...]. Então, 'A Viagem' começou para mim antes. Eu voltei para o Brasil pelo caminho do espiritismo, pois foi a novela que me trouxe [...] Quando o personagem do Guilherme morre, e ele é quase um filho dela, e tem a cena da cremação, aquilo foi muito difícil para mim. Christiane Torloni

Lucinha Lins relembrou uma cena que "emocionou a todos" durante a gravação. "Aconteceu uma coisa linda naquela cena: apareceu uma borboleta. Estávamos em um estúdio, um lugar muito frio e fechado. Uma borboleta muito pequenina e amarelinha pousou no caixão, exatamente em frente à Diná, e tivemos que parar a cena. A borboleta voltou umas duas ou três vezes e vinha para ela [...] Era como uma luz, uma proteção para Christiane naquela cena", explicou.

Christiane diz lembrar do episódio com carinho. "Lembro que senti como se todos vocês estivessem me abraçando em uma rede. Existia uma grande tensão amorosa naquela cena. Estávamos emprestando um sentimento absolutamente real. Me lembro com muita gratidão disso", declarou.

Como foi a novela

Escrita por Ivani Ribeiro, a trama tem a vida após a morte como tema central. A história gira em torno de Alexandre, um rapaz rico e problemático. Após sua morte, sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes).