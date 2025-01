Influenciadora passa mal durante jantar, engasga e morre aos 27 anos

A influenciadora dominicana Carol Acosta, conhecida como Killadamente, morreu aos 27 anos, no sábado (4).

O que aconteceu

Carol Acosta morreu durante um jantar, mas a causa exata do óbito não foi revelada. A notícia da morte foi divulgada nas redes sociais pela irmã de Carol, Khatyan, que lamentou a morte da influenciadora. As informações são da revista People.

"Eu te amo, irmã, e sempre te amarei. Sou grata a Deus por ter me dado uma irmã como você, com seu grande coração. Descanse em paz", legendou Khatyan em foto publicada nos stories do Instagram.