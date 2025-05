Thales Bretas se emociona ao achar discurso de casamento com Paulo Gustavo

Thales Bretas, 37, encontrou uma sequência de antigas 'relíquias' ao tentar organizar seu closet.

O que aconteceu

Entre os itens que o dermatologista encontrou, estão documentos dos tempos em que cursou Medicina e trabalhos escolares dos filhos gêmeos, Gael e Romeu, 5. "Até talão de cheque eu achei! Acabei de achar! Usa isso ainda, gente? Achei convite de casamento de amigos, de 2015, 2016... Achei [até] cartinhas de presentes do meu casamento. É especial, mas é 'brabo', viu?", comentou ele, em série de vídeos divulgados nos stories de seu Instagram.

A maior surpresa, entretanto, ficou por conta dos manuscritos de seu discurso de casamento com o saudoso Paulo Gustavo (1978-2021). "Até meu discurso de casamento...", especificou ele na legenda do post, com fotos do texto escrito à mão.