Solteira, Gracyanne Barbosa mostra ida a sex shop: 'Me mimei'

Gracyanne Barbosa, 41, visitou um sex shop em São Paulo.

O que aconteceu

Em um vídeo nas redes sociais, a musa fitness contou que pretendia levar vários produtos para casa. "Já treinei, já trabalhei, já cumpri todos os meus compromissos e agora vim fazer o quê? Me mimei. Gente, vou ficar horas aqui escolhendo", afirmou.

Solteira desde o fim do casamento com o cantor Belo, Gracyanne ainda não assumiu um novo relacionamento. O casal anunciou o término em abril do ano passado, após 16 anos juntos. Nos últimos dias, no entanto, a influenciadora revelou ao portal Leo Dias que ainda nutre sentimentos pelo ex-marido e gostaria de reatar o relacionamento.