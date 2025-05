Preta Gil se declara para amigas nos EUA: 'O que seria de mim sem vocês?'

Preta Gil agradeceu o apoio das colegas na rede social. "O que seria de mim sem vocês? Obrigada por tudo", escreveu na legenda. Para Ivete Sangalo, ainda destacou: "Eu e ela sempre juntas, te amo".

Artista passará por um tratamento experimental nos Estados Unidos. No Domingão do Huck, Preta Gil revelou que já tinha feito tudo que era possível no Brasil e agora buscaria sua cura fora do país.