Ricardo Tozzi admite procedimentos estéticos aos 49 anos

Ele já tinha dito em 2023 que nunca fez procedimentos estéticos.

Depois de sete anos afastado das novelas, Ricardo volta à TV em uma participação especial em "Dona de Mim". Ele interpretará Ronald, um ator de TV que é convidado para participar de um espetáculo ao lado da personagem Filipa, vivida por Claudia Abreu. "É uma participação super afetiva. O convite veio do Allan Fiterman, diretor com quem trabalhei em 'Cheias de Charme'. O Ronald é um ator de TV que não tem menor experiência com teatro, então ele vai cometer uma série de erros durante o trabalho com a Filipa", adiantou Ricardo.