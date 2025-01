Flávia: Globo de Ouro mudou após escândalo e ganhou votantes mais diversos

A premiação do Globo de Ouro teve mudanças após escândalo e ganhou votantes mais diversos de outras partes do mundo, explicou a colunista Flávia Guerra no UOL News deste domingo (5).

No Globo de Ouro, antes era a HFPA (Hollywood Foreign Press Association) que cuidava, que era como se fosse a associação da crítica internacional que morava em Hollywood. Até pouco tempo, quem era membro da HFPA, ou quem votava no Globo de Ouro, eram basicamente jornalistas de outros países que moravam nos Estados Unidos e cobriam o cinema de lá.