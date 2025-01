Famosos se arrependem e revelam que fizeram 'desarmonização facial'

A dançarina refletiu. "A gente só aprende com os erros, então eu aprendi que beleza é fundamental, mas a gente tem de saber dosar".

O ex-BBB Eliezer contou quando decidiu se render aos procedimentos no rosto. "Foi na tentativa de fazer as pessoas me aceitarem, me acharem bonito. Mas não era eu mais."

O influenciador também contou qual foi o momento em que decidiu reverter o processo. "Quando a Lua nasceu, eu ia beijar ela e ela chorava. Foi a primeira vez que tirei a barba depois dos processos."