Concorrendo ao Globo de Ouro, Fernanda Torres afirma: 'A vitória já existe'

Ao compartilhar um vídeo em que aparece ao lado de sua mãe, Fernanda Montenegro, a atriz atraiu comentários de diversos famosos. "Arrepiada", escreveu Rafa Kalimann. Outros nomes como Lulu Santos e Rebeca Andrade também vibraram por Torres.

A cerimônia do Globo de Ouro 2025 acontece às 22h deste domingo (5), e conta com duas indicações para o Brasil. Além da categoria em que Fernanda Torres concorre, "Ainda Estou Aqui" disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro.

