'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 6 a 10/1

Segunda-feira, 6 de janeiro

Thomas sai da cadeia; Cristina fica feliz, mas não quer namorar com ele. Gabriel visita seu pai, Laércio, que sofre de Alzheimer. Laércio conta a Gabriel que tem um filho maravilhoso, sem reconhecer que ele está ali. Nina agora é integrante dos Pequenotts. Anna quer saber o que a diretora guarda no envelope e vai atrás. Pilar acusa Gabriel de faltar ao trabalho por descaso, sem saber que o pai dele está doente.

Terça-feira, 7 de janeiro

Na Tenditudo, Manu e Isadora distraem Norma para que Anna tente pegar o envelope na sala da diretora. Anna consegue ver as novas fotos do pai e descobre que ele está vivo. Thomas está desolado com o fora que levou da Cristina, e Goma prepara uma 'pipoca da felicidade'. Felipe e Rui oferecem serviços aos Pequenotts. Lavínia escuta Anna conversando com Tonico sobre Paulo e dizendo que se comunica através do rádio.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Lavínia alerta Norma de que Anna tem planos que podem prejudicá-la. Cristina também experimenta a 'pipoca da felicidade'. Gabriel entra na sala de Norma e resgata o rádio de Anna. Ao lado de Anna, Pilar e Gabriel escutam Paulo falar no rádio dela. Benjamin precisa decidir entre ficar no grupo Pequenotts ou nos Luíses. Gabriel quer ir atrás de Paulo. Norma toma um calmante de Dalete exageradamente e apaga.