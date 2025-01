Santana do Agreste existe de verdade? Saiba onde 'Tieta' foi gravada

A novela "Tieta" (Globo), que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo, se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste. Porém, um local verdadeiro serviu de inspiração para a trama.

Onde fica a 'verdadeira Santana do Agreste'?

'Tieta' se passa em Santana do Agreste, uma cidade fictícia inventada para a história de Jorge Amado. No livro, que inspirou a novela, o autor se baseou em Mangue Seco, uma vila de pescadores localizada no litoral norte da Bahia.