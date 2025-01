Anitta tem parte quente de show ao vivo silenciada em transmissão da Globo

a globo se ligando das patifarias que a anitta tá falando só no ao vivo KKKKKKK eles silenciando ela falando boquete morto pic.twitter.com/D524nRxLLR -- gab (@bellakeu) January 1, 2025

Splash procurou a Globo sobre a transmissão, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Como foi o show de Anitta

Quando já era madrugada de 2025, Anitta transformou as areias de Copacabana em um baile funk proibidão e rebolou bastante em cima do palco. A artista, que escolheu um look vermelho com cortes estratégicos no bumbum e uma meia calça rendada, empolgou a multidão.

Na playlist de Anitta, estavam hits proibidões como "São Paulo", parceria com o The Weeknd, "Lose Ya Breath", "Savage Funk" e muito mais.

Como foi a virada no Rio

As festividades da queima de fogos em Copacabana começaram com show de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os irmãos se apresentaram com sua turnê histórica.