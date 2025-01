Anitta tieta Maria Bethânia e pede foto: 'Admiração mútua'

Atrações do Show da Virada no Rio de Janeiro, Anitta e Maria Bethânia se encontraram, conversaram e tiraram foto no camarim do evento.

O que aconteceu

Maria Bethânia publicou o encontro com Anitta em seu Instagram, nesta quarta-feira (1º). "Ninguém mexe com a gente! Não andamos só! Um encontro tão amoroso com Anitta. Admiração mútua", disse ela, na legenda.

No vídeo, as duas conversam e Anitta pede uma foto. Maria Bethânia, então, fala do próprio cabelo e Anitta afirma que "está lindo".