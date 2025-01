Huck em família, Biancardi dourada: como foi o Réveillon dos famosos

Os famosos se reuniram em família e com amigos para curtir o Réveillon 2025. No litoral, na cidade ou apenas no conforto do lar, as estrelas compartilharam com os fãs detalhes da festividade de fim de ano.

Veja como foi

Luciano Huck passou a virada ao lado da esposa, Angélica, e dos filhos Joaquim, Benício e Eva. Com a família toda de branco, o apresentador posou para fotos e compartilhou registro no Instagram. "Que venha um 2025 lotado de saúde e amor. Feliz Ano-Novo a todos", escreveu, na legenda.