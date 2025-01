Bumbum de Anitta rouba cena ao vivo na TV durante Show da Virada no Rio

Anitta, 31, se apresentou durante Show da Virada nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e roubou a cena com seu bumbum.

O que aconteceu

Funkeira subiu ao palco na madrugada deste 1º de janeiro. A artista escolheu um look vermelho com cortes estratégicos que evidenciaram seu bumbum.

No melhor estilo "vocês pensaram que eu não ia rebolar minha raba hoje", Anitta não decepcionou. Com um setlist repleto de funks, ela rebolou muito e animou uma multidão que lotou as areias de Copacabana.