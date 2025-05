MC Ryan paga fiança de R$ 1 mi e é solto após prisão por depredar estádio

O artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Fui fazer o show, cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia para prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci risco pra ninguém. Só vou prestar esclarecimento", publicou o cantor, nos stories do Instagram.

O funkeiro se mostrou inconformado por contratante envolver a polícia no caso. Segundo ele, houve uma negociação após a represália pela brincadeira e parte do valor acordado foi pago.

O contratante esperou eu subir no palco pra fazer o show pra depois chamar a polícia pra mim. Não entendi o porquê ele fez isso, já que está com o meu dinheiro na conta dele. Eu dei um cavalinho de pau na grama, ele pediu R$ 70 mil pra nós, foi mandado R$ 20 mil, Por causa que o pix excedeu o horário, ele chamou a polícia e nos conduziram pra delegacia na madrugada. Fui conduzido pra delegacia por um cavalinho de pau onde não oferecia risco pra ninguém.

Ainda no relato publicado no Instagram, Ryan afirma que topou pagar R$ 70 mil para encerrar o assunto sem polêmica. "Primeiro, ele veio numa ideia de mandar R$ 1 milhão pra ele e falei: 'impossível isso, tá doido. Depois, ele disse: 'deixa só R$ 250 mil que te libero' e falei: 'mano, não tenho esse dinheiro pra agora'. Aí, ele falou o seguinte: 'me manda R$ 70 mil' e pra evitar burburinho topamos pagar. Mandei R$ 20 mil e ele fez o escarcéu."

Splash procurou a Polícia Civil de São Paulo para colher mais informações do ocorrido com Ryan. Segundo o boletim de ocorrência, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio e o caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo a vida de outrem".