Você percebeu? Famosa atriz da Globo aparece como 'figurante' em 'Auto 2'

Luisa Arraes, 31, aparece rapidamente em duas cenas de "O Auto da Compadecida 2". Atriz da Globo é filha de Guel Arraes, diretor da sequência, e de Virgínia Cavendish, que volta a interpretar a personagem Rosinha no longa.

Luisa Arraes em segundos

Destaque da novela "Rancho Fundo", atriz interpretou uma religiosa em "Auto 2" e tem seu nome registrado nos créditos da obra. Em suas duas cenas, ela aparece conversando com Antônio do Amor (Luis Miranda) e, na sequência, ajoelhada diante de João Grilo. Luisa não possui falas no filme.