Os 10 melhores filmes de ficção científica no IMDb; um deles é animação

2 - "Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca" (1980) - nota 8,7. Com direção de Irvin Kershner, é considerado o capítulo mais sombrio da saga. Mark Hamill e Harrison Ford retornam em uma luta intensa contra o Império. Venceu dois Oscars técnicos. Disponível no Disney+.

Registro do filme 'Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca' Imagem: Reprodução

3 - "Matrix" (1999) - nota 8,7. Keanu Reeves e Laurence Fishburne estrelam o cultuado sci-fi das irmãs Wachowski, que redefiniu os efeitos visuais do cinema. Com estilo inovador, conquistou quatro estatuetas do Oscar, incluindo Montagem e Efeitos. Disponível no Max e Prime Video.

'Matrix' (1999) Imagem: Reprodução

4 - "Interestelar" (2014) - nota 8,7. Christopher Nolan dirige esta odisseia espacial protagonizada por Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Um épico sobre amor, tempo e ciência, premiado com o Oscar de Efeitos Visuais. Disponível no Max e Prime Video.