Conheça os 10 filmes favoritos de Stanley Kubrick; quatro deles são comédia

Stanley Kubrick é um dos diretores mais influentes e visionários da história. Fotógrafo, roteirista, produtor e, acima de tudo, cineasta genial, Kubrick conquistou tanto o grande público com blockbusters marcantes quanto a admiração devota dos cinéfilos mais exigentes. Sua obra permanece como um legado de inovação, provocação e perfeccionismo.

Falar de Kubrick é lembrar de filmes que transcenderam seu tempo e se tornaram ícones culturais. Quem não se impressiona com a "ultra-violência" distópica de "Laranja Mecânica" (1971) ou com o salto evolutivo de "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), cujos efeitos visuais e profundidade filosófica ainda hoje desafiam convenções? Seus filmes eram mais do que entretenimento —eram experiências que expandiam os limites da narrativa cinematográfica.

Mas de onde vinha tanta criatividade? Kubrick era um pesquisador incansável, conhecido por mergulhar em livros, ciência, psicologia e história para construir suas obras-primas. Seja adaptando Stephen King ("O Iluminado"), explorando a guerra fria ("Dr. Fantástico") ou recriando épocas passadas ("Barry Lyndon"), ele transformava cada projeto em um estudo meticuloso da condição humana.