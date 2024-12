Cinco ótimos livros de autoras lançados em 2024 que você precisa conhecer

Luiza Vidal - Autora do incrível "O Parque das Irmãs Magníficas", Camila Sosa tem um jeito único de escrever. O que marca sua prosa é a força de cada palavra, de cada frase.

Com "A Namorada de Sandro", não foi diferente. São diversos contos que a autora traz sobre amor e sexualidade —sempre com muita intensidade—, além de outros assuntos, como a luta do pai contra a pobreza. Um livro breve, mas marcante.

"Sr. Loverman", de Bernardine Evaristo (Companhia das Letras, tradução de Camila von Holdefer)

Camila Corsini - Um dos meus objetivos para 2024 era ler mais. E eu tinha muita dificuldade de incluir os livros novamente na minha rotina. O que me tirou da ressaca literária foi acompanhar um clube do livro, e foi assim que "Sr. Loverman", lançado no Brasil em fevereiro, caiu nas minhas mãos.

A autora Bernardine Evaristo conta a história de um homem de 74 anos, negro, caribenho, migrante em Londres, que mantém uma relação extraconjugal com o melhor amigo e vive uma vida dupla. Com uma escrita leve e bem-humorada, é difícil chegar nas últimas páginas sem lamentar seu final.