'Auto 2' é só o começo: festa pelos 100 anos de Suassuna terá 'Arianoverso'

O "Auto da Compadecida 2", que estreou nos cinemas no último dia 25, é a primeira de uma série de obras e ações que marcam o centenário do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, celebrado em junho de 2027.

Além do filme — uma espécie de continuidade do sucesso de bilheteria —, estão previstos para os próximos dois anos vários lançamentos que comemoram e discutem a obra de Suassuna. Além do lançamento de reedições de seus livros, com direito a uma coletânea inédita de poesias, há previsão também de um documentário para streaming e a circulação de uma exposição imersiva inaugurada no início deste ano na Paraíba.

Parte desse "Arianoverso" tem sido produzido pelo neto mais velho do escritor, o historiador e advogado João Suassuna, 39. "Meu Natal se chama 'O Auto da Compadecida' e Ariano Suassuna", brincava João, ao telefone, na véspera do lançamento do filme.