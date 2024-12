Prótese dentária e roupa de 8 kg: 5 curiosidades de 'O Auto da Compadecida'

"O Auto da Compadecida 2" estreia no dia 25 de dezembro nos cinemas. A primeira obra, lançada em 1999 ainda como minissérie da Globo, foi gravada em Cabaceiras (PB) e no Rio de Janeiro. A adaptação em longa-metragem foi lançada no ano seguinte.

Confira cinco curiosidades sobre o filme

Roupa de cangaceiro Severino, personagem de Marco Nanini, pesava 8 kg. Entre outros detalhes da caracterização, ator ainda usava olho de vidro, peruca e látex no rosto. Curiosidades foram divulgadas pelo portal Gshow.