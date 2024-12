Lumena revela que voltaria ao BBB com Karol Conká: 'Topa, Mamacita?'

Lumena Aleluia, 33, que também esteve no reality De Férias com o Ex, revelou que voltaria para a casa mais vigiada do Brasil, o BBB (TV Globo).

Eu tenho phD em reality, né? O Big [Brother Brasil] me abriu as portas, me apresentou para o Brasil e agora eu tenho que jogar em dupla. Eu escolheria voltar com a Mamacita [Karol Conká]...'Topa? Pra gente ressignificar a jornada grandão' , Lumena, durante entrevista no Folianópolis

Lumena participou do BBB 21 ao lado de Karol Conká, temporada marcada pela vitória de Juliette, com quem teve grande desentendimento na casa.