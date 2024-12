'Pessoas chatas viram mais chatas', diz Ana Castela sobre o peso da fama

Ana Castela, 21, revelou que ainda está em fase de aprender a lidar com a fama. Sucesso no Brasil há três anos, a cantora, que é natural de Amambai, cidade de Mato Grosso do Sul, trava batalha contra a timidez, mas não esconde que o "ônus" do sucesso é o surgimento de "pessoas chatas" pelo caminho.

Acho que pro resto da vida vou aprender a lidar com a fama, porque muda muito né? As pessoas chatas viram mais chatas ainda e gente que incomoda, incomoda mais ainda, em dobro. Então, a gente tem que lidar com a fama diariamente.

Ana Castela, em entrevista para Splash, no Universo Alegria de Curitiba

Artista diz que aprende diariamente a tomar cuidado com a exposição pública. "Dizem: 'Ah, isso não pode falar?' e digo: 'Beleza, aprendi. Não vou falar mais'. Todo dia a gente tem que evoluir mais, mas essas pessoas chatas também deveriam evoluir espiritualmente."