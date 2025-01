Hugo e Guilherme vetam músicas 'sem verdade': 'Ouvimos 1.500 pra gravar 10'

Próximos de completar dez anos de estrada, os sertanejos sabem o que é ter músicas entre as mais ouvidas do país. O grande desafio, na visão da dupla, não é fazer o sucesso, mas encaixar uma fórmula de trabalho para se manter em alta.

O mais difícil é manter. O sucesso pode vir de várias formas: com um trabalho gradativo ou com algo meteórico, com uma música que você pode acertar. Você pode ter sucesso momentâneo e depois não conseguir acertar mais nada e estagnar na sua carreira. Acho que o manter é o mais difícil.

Guilherme

Sertanejos estão antenados nas novidades de outros gêneros musicais na busca por novidades para aprimorar seus shows. "Você tem que trazer renovação, tem que sempre estar inovando, buscando coisas novas. Isso é difícil, só consegue quem realmente se dedica e quer", ressalta Guilherme.

"2024 foi um ano completo pra nós"

Hugo e Guilherme encerram 2024 com o sentimento de realização. Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os cantores colocaram hits na boca do povo ao longo do ano e realizaram o sonho do projeto do DVD "No Pelo 360º", em Goiânia (GO).