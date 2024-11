Quem é Clarabela, que forma triângulo amoroso em 'O Auto da Compadecida 2'?

Há um triângulo com Chicó e Rosinha, mas muita coisa acontece ao longo do caminho.

Clarabela chega da capital para passar uma temporada em Taperoá. Ao conhecer Chicó, logo se interessa pelo protagonista, mas terá de lidar com as repressões do pai e com Rosinha, que também é apaixonada pelo personagem interpretado por Selton Mello.

"O Auto da Compadecida 2" recria a nova Taperoá nos anos 1950, quase 25 anos após a história do primeiro longa. Estreia nos cinemas acontecerá em 25 de dezembro.