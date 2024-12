Desistência de medicina e polêmicas: o ano de Davi após vencer o BBB 24

Por não reencontrar Mani com o fim do programa, aumentou os boatos de uma suposta crise no relacionamento. Pouco tempo depois, os dois confirmaram o término da relação. Em outubro, a ex do participante foi à Justiça pedir o reconhecimento da união estável.

O ex-motorista de aplicativo se voluntariou no Rio Grande do Sul e gerou polêmicas. Alguns o criticaram por estar se aproveitando das enchentes para se promover. A situação se agravou quando ele usou parte das doações para viajar até o local, que o levou a fazer uma prestação de contas.

Após vencer o reality, Davi começou a investir na compra e construção de imóveis. Ele alugou uma casa milionária, com aluguel de até R$ 18 mil no Réveillon.

O vencedor do BBB 24 ainda quis fazer uma tatuagem, que rendeu comentários. O tatuador rebateu que ele não tomou anestesia, e sim passou uma pomada para aliviar um pouco a dor.

Em julho, o famoso chamou a atenção por desfilar com um carro de luxo. Ele foi visto com uma Hilux SW4 2024 zero km.

Ele também fez um curso de armas de fogo. Nas redes sociais, mostrou detalhes da prática e comemorou seu certificado.