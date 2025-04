BBB 25: Renata comemora chegada a 1 milhão de seguidores: 'Uau, galera!'

Renata é a terceira participante do Pipoca do BBB 25 a atingir essa marca. Antes dela, o feito foi alcançado por Aline, 32, e Vinícius, 28. A primeira, inclusive, cresceu ainda mais e hoje já é acompanhada por 2,2 milhões de pessoas.

Ex-dupla da loira no jogo, Eva, 31, parabenizou a amiga pela popularidade. "É só o começo! O mundo é seu, minha irmã, e eu me encho de orgulho porque conheço teu coração. Te amo!", escreveu a fisioterapeuta, nos comentários da publicação.

