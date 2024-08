Davi diz ter somado R$ 10 milhões, mas tem dívidas de quase R$ 15 mil

O campeão ainda tem dívidas com outros bancos, como a Caixa Econômica Federal (R$ 1004, 72) e a Nubank (R$ 238,42).

O baiano tem ainda outras dívidas, com cartão de crédito e um fundo de investimento.

Somadas, as dívidas de Davi chegam a pouco mais de R$ 14.900.

Patrimônio

Segundo o campeão do BBB 24, em entrevista ao Domingo Record, no momento ele acumula um patrimônio de mais de R$ 10 milhões. Davi conta que a multiplicação do prêmio de R$ 3 milhões é decorrente dos investimentos no setor de imóveis.

"Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro", explica. De acordo com o influencer, no momento ele é dono de dez propriedades, quatro localizadas em um mesmo condomínio.