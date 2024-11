Davi Brito rebate haters após ser acusado de postar vídeo falso na neve

Davi Brito quebrou o silêncio e rebateu as críticas após postar um vídeo esquiando no Chile.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 rebateu os haters que o acusaram de publicar um vídeo fake, alegando que no mês de novembro não tem neve no Chile. "Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei lá dizendo que eu estava esquiando. Eu coloquei um vídeo na internet, tá bom? Só simplesmente postei um vídeo", disse ele nesta segunda-feira (18).

O baiano alegou que seus haters não aguentam ver o seu sucesso e ainda lembrou que havia deixado claro que não tinha esquiado em outras publicações. "Aí vocês pegam um corte meu e transformam tudo em uma coisa negativa. Sabe por quê? Porque vocês não aguentam ver meu bem, mano! (...) Em todas as fotos que eu tirei estava nítido que não existia neve no Chile nessa época. Na minha própria publicação eu enfatizei dizendo que retornaríamos no Chile para esquiar na neve", continuou.