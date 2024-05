Ex-BBB Davi faz prestação de contas sobre doações ao RS

Fico muito triste em saber que a situação ainda está muito complexa no Rio Grande do Sul. Mas fiz tudo o que pude fazer. É só para esclarecer mesmo para as pessoas que ainda têm dúvidas ou pensam que eu peguei o dinheiro doado para comprar passagem. Davi Brito

O campeão do BBB 24 afirmou que recebeu uma doação para viajar até o estado gaúcho. "Uma empresa viu a minha atitude, aplaudiu e me ajudaram com a passagem de ida e volta. Foi doação".

Davi Brito, do BBB 24, mostra as contas de doações ao RS Imagem: Reprodução/Instagram

