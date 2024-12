Da ficada ao casamento: os casais que continuam juntos após o BBB

Fernando e Aline (BBB 15)

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, ex-participantes do BBB 15 Imagem: Reprodução/Instagram

A relação dos dois começou com um triângulo amoroso, com Amanda sendo envolvida. Com o fim do BBB 15, Aline e Fernando assumiram o relacionamento, se casaram e tiveram um filho, Lucca.

Eliéser e Kamilla (BBB 13)

Elieser Ambrósio e Kamilla Salgado têm dois filhos Imagem: Nadielly Santos

Sem levar o prêmio para casa, Eliéser encontrou o amor em sua segunda participação no BBB. Ele e Kamilla se beijaram em uma atividade com sorvete e não se desgrudaram mais. O casal tem dois filhos, Bento e Victoria.