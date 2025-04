Esposa torce para que Guilherme vença o BBB 25: 'Sonho se concretizando'

Letícia afirmou ter se emocionado muito ao acompanhar a vitória do amado na Prova do Finalista. "Acompanhei junto de mainha [Joselma, 54, que entrou no reality com Guilherme], meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos. Todos vibramos tanto que não conseguimos nem registrar o momento."

Mais cedo, ela admitiu que nunca duvidou da presença de Guilherme na final do BBB. "Sempre foi o sonho dele, e eu sempre acreditei que ele chegaria longe!", declarou, em entrevista ao Gshow.

