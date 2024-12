BBB 25 tem volta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna em quadros de humor

Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna estarão à frente dos quadros de humor na próxima edição do BBB (Globo).

O que aconteceu

Sucesso com o 'CAT BBB' nas temporadas 20 e 21, Rafael Portugal está de volta ao programa. "Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa. Estou ansioso desde o dia em que recebi o convite, nervoso como se fosse a primeira vez. Estou de volta, Brasil", vibra Rafael.