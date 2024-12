De confusão à expulsão de brothers: os gringos que 'incendiaram' o BBB

O BBB (Globo) já chamou a atenção por participantes internacionais. Relembre alguns dos gringos que movimentaram o Big Brother Brasil!

Dania Méndez (BBB 23)

BBB 23: Dania Méndez fez intercâmbio com Key Alves, que havia sido eliminada Imagem: Reprodução/Globoplay

A mexicana do La Casa de Los Famosos foi a última intercambista a entrar no BBB. O intercâmbio de Dania Méndez virou caso de polícia após ela ser assediada sexualmente por Cara de Sapato e MC Guimê — que foram expulsos do programa.